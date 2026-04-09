Rattfylleri och narkotikabrott på Tjörn – Man döms till böter

En man i 20-årsåldern från Tjörn döms efter att ha kört bil påverkad av narkotika samt haft narkotika i sin besittning.
Händelsen inträffade i februari 2026. Mannen körde personbil efter att ha använt cannabis och hade även 5,71 gram cannabisharts på sig vid tillfället.
Mannen har erkänt gärningarna.
Påföljden blir 80 dagsböter á 170 kronor, totalt 13 600 kronor. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 1 000 kronor samt ersätta staten för provtagning och analys med 2 600 kronor.
