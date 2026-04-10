OJ! Vilken helg – Evenemangstips för STO

Helgen bjuder på vårkänsla i full blom – med Vårblommefest på Sundsby i fokus. Samtidigt väntar konserter, konstupplevelser och påskfirande (veckan efter) i både Stenungsund, Tjörn och Orust när våren verkligen tar fart.

STENUNGSUND

Pianomagi med David Carbe

Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fredag kl. 19.00

Pianisten David Carbe bjuder på en musikalisk resa med både klassiska inslag och modern ton i en stämningsfull konsert.

TJÖRN

Vårblommefest

Sundsby Säteri • Lördag kl. 10.00–16.00

Vårens stora mötesplats för trädgårdsintresserade med ett brett utbud av växter, inspiration och aktiviteter. Möjlighet att träffa odlare och få tips inför säsongen. Arrangeras av Tjörns kommun och lokala aktörer.

Nordiska Akvarellmuseet – utställning och visningar

Skärhamn • Helgen • Entréavgift

Museet håller öppet med pågående utställning samt visningar och aktiviteter under helgen. En bra möjlighet att kombinera konstupplevelse med ett besök i Skärhamn. Arrangeras av Nordiska Akvarellmuseet.

ORUST

Påsklördag

Kulturhuset Kajutan / Henåns bibliotek, Henån • Lördag kl. 10.00–14.00

Påskfirande med äggjakt, påskpyssel och ansiktsmålning för barn. Kom gärna utklädd i påsktema. Arrangeras av Orust kommun/Kultur och bibliotek.

Boksläpp med Helen Olsson

Kulturhuset Kajutan, Henån • Lördag kl. 12.00

Författaren Helen Olsson presenterar sin nya bok i samband med ett öppet boksläpp med möjlighet till samtal och signering.

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för ev, fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.