OJ! Vilken helg – Evenemangstips för STO

Helgen bjuder på vårkänsla i full blom – med Vårblommefest på Sundsby i fokus. Samtidigt väntar konserter, konstupplevelser och påskfirande (veckan efter) i både Stenungsund, Tjörn och Orust när våren verkligen tar fart.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.
STENUNGSUND
Pianomagi med David Carbe
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund • Fredag kl. 19.00
Pianisten David Carbe bjuder på en musikalisk resa med både klassiska inslag och modern ton i en stämningsfull konsert.
Mer evenemangstips för Stenungsund >>
TJÖRN
Vårblommefest
Sundsby Säteri • Lördag kl. 10.00–16.00
Vårens stora mötesplats för trädgårdsintresserade med ett brett utbud av växter, inspiration och aktiviteter. Möjlighet att träffa odlare och få tips inför säsongen. Arrangeras av Tjörns kommun och lokala aktörer.
Nordiska Akvarellmuseet – utställning och visningar
Skärhamn • Helgen • Entréavgift
Museet håller öppet med pågående utställning samt visningar och aktiviteter under helgen. En bra möjlighet att kombinera konstupplevelse med ett besök i Skärhamn. Arrangeras av Nordiska Akvarellmuseet.
Mer evenemangstips för Tjörn >>
ORUST
Påsklördag
Kulturhuset Kajutan / Henåns bibliotek, Henån • Lördag kl. 10.00–14.00
Påskfirande med äggjakt, påskpyssel och ansiktsmålning för barn. Kom gärna utklädd i påsktema. Arrangeras av Orust kommun/Kultur och bibliotek.
Boksläpp med Helen Olsson
Kulturhuset Kajutan, Henån • Lördag kl. 12.00
Författaren Helen Olsson presenterar sin nya bok i samband med ett öppet boksläpp med möjlighet till samtal och signering.
Mer evenemangstips för Orust >>
Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för ev, fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
