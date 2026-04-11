Glödbrand på brygga – Släcktes med hink

På lördagsförmiddagen larmades räddningstjänsten till Nötsäter på Tjörn efter uppgifter om att det ska ha glött på en brygga.
Larmet om händelsen kom klockan 08:00.
Enligt de första uppgifterna från larmsamtalet ska det röra sig om glöd eller brand på en brygga i området. En kvart efter larmet hade räddningstjänsten ännu inte nått fram till platsen.
– Vi är i området men det är en bit för oss att gå till fots, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
En stund senare kunde ledningscentralen ge en uppdatering.
-Glödbranden var av mindre omfattning och det räckte för oss att hälla en hink med vatten över, styrkan är nu åter på station.
Denna nyhet kan Du läsa helt utan kostnad
- Våra lokala nyheter är alltid utan betalvägg!
Uppgifter i våra nyheter kommer från säkra och kontrollerade källor. Trovärdighet och opartiskhet har en central roll för vår journalistik. Under pågående händelser är information från ledningscentral, räddningstjänst och polis initial och ger kortfattad bild om inträffade händelser.
- Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Vid en pågående händelse är det viktigt att information går ut snabbt, det gör att det kan förekomma språk- och stavfel i texten i ett inledande skede. Texten kan uppdateras flera gånger.
Text och innehåll i nyheten kan delvis vara genererat med hjälp av Ai, artificiell intelligens, men kontrollerat av redaktionen innan det publiceras. Ai används endast för att bearbeta en färdig text.
Rättelse - Medieetik - Tipsa oss!
Vad händer i din närhet? Tipsa oss!
Tipsa oss om händelser/blåljus - redaktionen@nyhetersto.se eller via formuläret nedan. Tänk på att tips är en färskvara.