Glödbrand på brygga – Släcktes med hink

På lördagsförmiddagen larmades räddningstjänsten till Nötsäter på Tjörn efter uppgifter om att det ska ha glött på en brygga.

Larmet om händelsen kom klockan 08:00.

Enligt de första uppgifterna från larmsamtalet ska det röra sig om glöd eller brand på en brygga i området. En kvart efter larmet hade räddningstjänsten ännu inte nått fram till platsen.

– Vi är i området men det är en bit för oss att gå till fots, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

En stund senare kunde ledningscentralen ge en uppdatering.

-Glödbranden var av mindre omfattning och det räckte för oss att hälla en hink med vatten över, styrkan är nu åter på station.