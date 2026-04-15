Bedragare utger sig för att ringa från polisen – Två anmälningar

Två försök till bedrägeri har anmälts till Polisen Södra Fyrbodal där gärningspersoner utgett sig för att ringa från polisen – en metod som ökat den senaste tiden i Västsverige.

Det första fallet inträffade vid 12-tiden på tisdagen då en kvinna i 90-årsåldern blev uppringd av en person som påstod sig vara från polisen.

Uppringaren, som utgav sig att ringa från polisen, uppgav att kvinnan skulle ha beställt en vara och att det därför upprättats en anmälan. Samtalet skulle sedan kopplas vidare till vad som sades vara bankens säkerhetsavdelning. Kvinnan misstänker att något inte stämmer och avslutade samtalet.

-Bra gjort! Det är precis så här man ska göra. Lägg på och ring upp företaget eller myndigheten som utger sig att ringa dig men på deras officiella numret, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

SMS om kommande låsbyte

I ett annat fall hade en kvinna i 80-årsåldern fått ett sms om ett påstått låsbyte. När hon ringde upp numret kopplades hon vidare till en person som utgav sig för att vara polis. Personen uppgav först att sms:et var bluff, men började därefter prata om guld och vikten av att väga detta. Kvinnan avbröt samtalet och kontaktade polis via 114 14.

Båda händelserna rubriceras som försök till bedrägeri.

Polisen har samtidigt gått ut med en varning om att denna typ av bedrägeriförsök ökar, särskilt riktade mot äldre. Tillvägagångssättet är ofta liknande – samtal eller sms om påstådda beställningar, låsbyten eller tjänster som mottagaren inte känner igen.

Allmänheten uppmanas att inte svara på sådana meddelanden, inte ringa upp okända nummer och aldrig lämna ut känsliga uppgifter.