Bostadsinbrott i Kållekärr – Smycken stulna

Ett inbrott upptäcktes under tisdagskvällen i ett flerbostadshus på Sundsbyvägen i Kållekärr på Tjörn.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 15 april 2026 09:16 | Uppdaterad: 15 april 2026 09:39

Det var vid 19-tiden som polisen fick boende som kommit hem efter semestern och upptäcker att man haft inbrott. Inbrottet har skett någon gång mellan söndagskvällen fram till tisdag eftermiddag.

Polisen uppger att gärnings tagit sig in i en bostad i ett flerbostadshus genom en altandörr. Vid inbrottet har bland annat smycken stulits, men värdet är i nuläget oklart.

Polisen har varit på plats och tagit uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande inbrottsstöld. En teknisk undersökning kommer att genomföras på platsen.

Polisen söker nu iakttagelser

-Har någon sett något misstänkt i området mellan söndag och tisdag tar vi tacksamt emot tips, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Tipsa polisen

Har du sett något? Vet du något om händelsen?
– Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se. Vid pågående brott, ring alltid 112.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
