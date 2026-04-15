Polisen övar – Fler polisbilar än vanligt i området

En polisutbildning pågår just nu i STO-området, något som kan märkas genom att fler polisbilar än vanligt rör sig i området.

Text: Mikael Berglund Dela

Övningen, som är en del av polisens förarutbildning, innebär att patruller kör runt för att träna i verklig trafikmiljö. Vägarna i vårt område med motorväg blandat med landsväg och nära till Göteborg och Uddevalla har under många år använts för polisens förarutbildning.

Kursen är i två veckor och efter godkänt resultat får deltagna köra utryckningsfordon med blåljus och siren.

För boende och besökare kan det därför upplevas som ett ökat antal polisbilar under dagtid, även om det inte rör sig om någon särskild händelse.

Polisen vill uppmärksamma allmänheten på övningen för att undvika oro.

-Ser ni fler polisbilar i följd på vägarna så behöver det inte vara något allvarligt som hänt utan bara utbildning, uppger Polisen Södra Fyrbodal.