Polisen övar – Fler polisbilar än vanligt i området

-

En polisutbildning pågår just nu i STO-området, något som kan märkas genom att fler polisbilar än vanligt rör sig i området.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 15 april 2026 07:50 | Uppdaterad: 15 april 2026 09:40

Övningen, som är en del av polisens förarutbildning, innebär att patruller kör runt för att träna i verklig trafikmiljö. Vägarna i vårt område med motorväg blandat med landsväg och nära till Göteborg och Uddevalla har under många år använts för polisens förarutbildning.

Kursen är i två veckor och efter godkänt resultat får deltagna köra utryckningsfordon med blåljus och siren.

För boende och besökare kan det därför upplevas som ett ökat antal polisbilar under dagtid, även om det inte rör sig om någon särskild händelse.

Polisen vill uppmärksamma allmänheten på övningen för att undvika oro.

-Ser ni fler polisbilar i följd på vägarna så behöver det inte vara något allvarligt som hänt utan bara utbildning, uppger Polisen Södra Fyrbodal.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS

tmchiptuning.comFacebook Instagram YouTube

Top