Paraply eller solhatt? Så ser midsommarvädret ut

Nu börjar midsommarkänslan smyga sig på i Stenungsund, Tjörn och Orust. Snart väntar blomsterkransar, sill, nubbe, jordgubbar och firande vid havet, på öarna och runt om i Bohusläns skärgård. Just nu ser väderprognosen ut att kunna bjuda på ett ganska behagligt midsommarväder i STO-området.

Prognosen pekar på relativt lugna vindar, temperaturer kring 18–20 grader och möjlighet till en hel del solglimtar under midsommarhelgen.

Som alltid längs västkusten kan prognosen ändras, men i nuläget ser det ut att kunna bli ett klassiskt svenskt midsommarväder.

Midsommarafton

På midsommarafton väntas temperaturer kring 17–18 grader under dagen. Vindarna ser ut att bli måttliga och det finns förutsättningar för både sol och moln under dagen.

För den som ska resa midsommarstång, dansa runt stången eller ge sig ut med båten ser det i nuläget ut att bli ganska behagliga förhållanden.

Midsommardagen

Lördagen ser ut att bjuda på liknande väder med temperaturer omkring 18 grader och fortsatt relativt lugna vindar. Prognosen pekar på växlande molnighet men också möjlighet till soliga perioder.

Söndag – Hemvändardag

Även söndagen ser ut att fortsätta på samma spår med temperaturer runt 18–19 grader. Något mer moln kan förekomma, men prognosen visar inga tydliga tecken på något större oväder över STO-området.

Följ vädret inför midsommar

Väderprognoser förändras snabbt, särskilt längs kusten. NYHETERsto uppdaterar löpande väderinformationen och den senaste prognosen hittar du alltid på NYHETERsto.se/vader