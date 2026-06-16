Tjörnbo döms för drograttfylleri

En man i 45-årsåldern på Tjörn har dömts för rattfylleri och ringa narkotikabrott efter en händelse i april i år.

Text: Mikael Berglund Dela

Enligt domen körde mannen personbil efter att ha använt cannabis. Vid provtagning konstaterades att narkotika fanns kvar i blodet under eller efter färden.

I samband med händelsen påträffades även 1,24 gram cannabis som mannen olovligen innehade.

Erkände brotten

Mannen erkände både rattfylleriet och narkotikabrottet under polisförhör.

Tingsrätten konstaterar att erkännandet stöds av den övriga utredningen och finner därför åtalet styrkt.

Döms trots tidigare fängelsestraff

Av domen framgår att mannen tidigare dömts för bland annat grovt olaga tvång, misshandel, olaga frihetsberövande och olaga hot, vilket ledde till ett fängelsestraff på två år och sex månader. De nya brotten begicks under den prövotid som fortfarande pågår efter den villkorliga frigivningen.

Trots detta bedömer tingsrätten att de aktuella brotten är av sådan karaktär att påföljden stannar vid dagsböter.