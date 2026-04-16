Trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighet vid skolor – Flera fartsyndare fast i Kållekärr

-

Denna veckan genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på att sänka hastigheten i trafiken, särskilt i närheten av skolor och tätbebyggda områden. På onsdagen genomfördes en hastighetskontroll i Kållekärr där flera böter skrevs ut efter hastighetsöverträdelser.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 16 april 2026 09:11

Nationell trafiksäkerhetsvecka är en del av ett återkommande arbete där polisen genomför extra kontroller i hela landet, denna veckan är fokus på hastighet i tätbebyggt område och nära skolor. Syftet är att minska antalet trafikolyckor och få fler förare att hålla hastighetsgränserna.

Hastigheten spelar en avgörande roll vid olyckor, och även små överträdelser kan få stora konsekvenser.

Under onsdagsförmiddagen genomfördes en trafikkontroll i Kållekärr på Tjörn.

-Vid kontrollen utfärdades tre ordningsböter efter hastighetsöverträdelser, säger Linnéa Dymén, t f stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Polisen kommer under veckan att vara mer synlig i trafiken och genomföra både öppna och dolda hastighetskontroller. Målet är inte i första hand att bötfälla förare, utan att få ner medelhastigheten och öka säkerheten – särskilt för oskyddade trafikanter som barn i skolmiljöer.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
Top