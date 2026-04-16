Trafiksäkerhetsvecka med fokus på hastighet vid skolor – Flera fartsyndare fast i Kållekärr

Denna veckan genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus på att sänka hastigheten i trafiken, särskilt i närheten av skolor och tätbebyggda områden. På onsdagen genomfördes en hastighetskontroll i Kållekärr där flera böter skrevs ut efter hastighetsöverträdelser.

Nationell trafiksäkerhetsvecka är en del av ett återkommande arbete där polisen genomför extra kontroller i hela landet, denna veckan är fokus på hastighet i tätbebyggt område och nära skolor. Syftet är att minska antalet trafikolyckor och få fler förare att hålla hastighetsgränserna.

Hastigheten spelar en avgörande roll vid olyckor, och även små överträdelser kan få stora konsekvenser.

Under onsdagsförmiddagen genomfördes en trafikkontroll i Kållekärr på Tjörn.

-Vid kontrollen utfärdades tre ordningsböter efter hastighetsöverträdelser, säger Linnéa Dymén, t f stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Polisen kommer under veckan att vara mer synlig i trafiken och genomföra både öppna och dolda hastighetskontroller. Målet är inte i första hand att bötfälla förare, utan att få ner medelhastigheten och öka säkerheten – särskilt för oskyddade trafikanter som barn i skolmiljöer.