Lokalt resultat från polisens trafiksäkerhetsvecka – Vägar med lägre hastighet i fokus

Förra veckans nationella trafiksäkerhetsvecka hade särskilt fokus på vägar med lägre hastighet – 30- och 40-sträckor i närheten av skolor och förskolor. I STO-området genomfördes ett flertal kontroller.
Totalt kontrollerades 55 fordon under veckan.
Vid kontrollerna utfärdades 24 ordningsböter, varav 14 gällde hastighetsöverträdelser. Övriga ärenden rörde olika typer av brister på fordon samt beteendebrott i trafiken.
Ett körkort omhändertogs i samband med trafiksäkerhetsveckan.
Dessutom rapporterades en förare för olovlig körning.
FAKTA:
Varje år genomför polisen tio trafikveckor med olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Syftet är att uppnå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafikmiljön.
