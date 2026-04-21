Stoppades efter fortkörning – Misstänks för drograttfylla

En man misstänks för drograttfylleri efter att ha stoppats av polis i Stenungsund under måndagen.

Fordonet väckte polisens uppmärksamhet efter att ha framförts i för hög hastighet, vilket ledde till ett stopp för kontroll.

Händelsen inträffade vid 14-tiden i centrala Stenungsund då bilen körde över hastighetsbegränsningen på en 30-sträcka.

Föraren, en man i 25–30-årsåldern, uppvisade tydliga tecken på påverkan som inte bedömdes vara alkoholrelaterad – vilket även bekräftades vid ett utandningsprov. Mannen medtogs för vidare provtagning.

Han misstänks nu för drograttfylleri och hans körkort omhändertogs på plats.