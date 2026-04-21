Stoppades efter fortkörning – Misstänks för drograttfylla

En man misstänks för drograttfylleri efter att ha stoppats av polis i Stenungsund under måndagen.
Fordonet väckte polisens uppmärksamhet efter att ha framförts i för hög hastighet, vilket ledde till ett stopp för kontroll.
Händelsen inträffade vid 14-tiden i centrala Stenungsund då bilen körde över hastighetsbegränsningen på en 30-sträcka.
Föraren, en man i 25–30-årsåldern, uppvisade tydliga tecken på påverkan som inte bedömdes vara alkoholrelaterad – vilket även bekräftades vid ett utandningsprov. Mannen medtogs för vidare provtagning.
Han misstänks nu för drograttfylleri och hans körkort omhändertogs på plats.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.