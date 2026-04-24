Öppet skepp – Nya elfärjan Ellenor visas upp

Nu är den nya elfärjan Ellenor på plats i Rönnäng – och innan den invigs och tas i drift bjuds allmänheten in till öppet skepp den 1 maj.

Under dagen gör färjan stopp vid Dyrön, Åstol, Tjörnekalv och Rönnäng där besökare kan gå ombord och ta del av fartyget vid kaj. Någon rundtur med färjan erbjuds inte denna gång.

Ellenor är en del av omställningen till mer hållbar kollektivtrafik och kommer att trafikera linje 361 mellan Rönnäng, Tjörnekalv, Dyrön och Åstol. Färjan drivs helt med el och laddas vid kaj, vilket innebär fossilfri drift, minskad miljöpåverkan och en tystare trafik i skärgården.

Den nya färjan är cirka 27 meter lång och har plats för upp till 180 passagerare – jämfört med dagens cirka 120. Det innebär ökad kapacitet, särskilt under sommarhalvåret när trycket är som störst.

Ambulans får plats ombord

En viktig nyhet är att färjan kan ta ombord en ambulans på fördäck, något som efterfrågats länge och som stärker tillgängligheten för öarna. När ambulans inte transporteras finns istället utrymme för exempelvis cyklar.

Ellinor byggts på samma varv som Hakefjord

Bakom satsningen ligger ett arbete som pågått under flera år. Färjeläget i Rönnäng har byggts om för att kunna ta emot den större elfärjan och dess laddinfrastruktur. Fartyget är byggt på samma varv som Hakefjord, där skrovet tillverkats i Polen och därefter färdigställts i Danmark.

Prislappen för att bygga E/S Ellenor landade på 70 miljoner kronor.

Nuvarande färja Hakefjord kommer att ligga i Rönnäng som reservfärja, vilket ingår i avtalet med Västtrafik.

Härön näst på tur att elektrifieras

Satsningen är en del av regionens långsiktiga arbete med att minska utsläppen från kollektivtrafiken. Avtalet för färjetrafiken sträcker sig fram till 2039. Samtidigt kommer även färjan Härön att byggas om för att kunna drivas helt med el.

Tider för visning den 1 maj:

Dyrön: 10.00–11.00

Åstol: 11.30–12.30

Tjörnekalv: 13.00–14.00

Rönnäng: 14.30–15.30

FAKTA: Skeppsvarv: Hvide Sande Shipyard, Danmark

Fartygsdesign: FKAB Marine Design

Elinstallationer: Mets Technology

Drift: Två elmotorer på 250 kW per motor

Batterikapacitet: cirka 1 000 kWh

Generatorset (backup): 130 kW

Drivlina: Två parallella framdrivningssystem med fasta propellrar (ca 500 rpm)

Laddning: Sker vid kaj i Rönnäng

Foto: Tjörns kommun