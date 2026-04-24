Kvinna döms för narkotikabrott efter innehav

En kvinna i 35–40-årsåldern i södra Stenungsund döms efter att ha haft narkotika i sin bostad i Jörlanda i Stenungsunds kommun.
Händelsen inträffade i februari 2025. I samband med ingripandet anträffades 3,8 gram cannabisharts samt en halv tablett buprenorfin.
Kvinnan erkände innehavet och utredningen anses tillräcklig för en fällande dom.
Brottet bedöms som ringa narkotikabrott.
Påföljden blir 100 dagsböter á 50 kronor, totalt 5 000 kronor. Hon ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.