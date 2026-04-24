OJ! Vilken helg – Loppis, marknad och massor av aktiviteter i STO

Helgen bjuder på ett brett utbud av evenemang i STO-området – från loppis och designmarknad i Stenungsund till musik, familjeaktiviteter och naturupplevelser på Tjörn och Orust.

Text: Mikael Berglund

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.

STENUNGSUND

Vår- och Designmarknad på Stenungstorg

Gina Tricots gamla lokal, södra entrén – Stenungstorg • Fredag 24 april kl. 12.00–19.00 och lördag 25 april kl. 10.00–14.00

Marknad med lokala kreatörer och designprodukter – allt från hantverk till unika presenter. Arrangeras av Vintagemagasinet och vänner och Stenungstorg.

Loppis på Stenungstorg

Södra entrén – Stenungstorg • Söndag 26 april kl. 10.00–14.00

Loppis med fokus på återbruk där besökare kan fynda kläder, prylar och inredning. Arrangeras av Stenungstorg.

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten • 24–26 april

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. Ett brett bioprogram med familjefilmer, animation och sci-fi under helgen. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 24 april

• kl. 18.30 – Michael

Lördag 25 april

• kl. 11.30 – Bamse och havets hemlighet

• kl. 13.15 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 15.30 – Skurkarnas skurk

• kl. 17.45 – Michael

Söndag 26 april

• kl. 13.00 – Zootropolis 2

• kl. 15.30 – Operation bäver

• kl. 18.00 – Project Hail Mary

TJÖRN

Musik: The Eighteen

Valla kyrka på Tjörn • Lördag 25 april kl. 20.00 • Fri entré

Vokalensemblen sjunger en klassiska körrepertoar a capella. Musikalisk ledare är Ricky Burton. Organist Anders Bergman medverkar också på orgel.

Familjelördag på Häggvallbiblioteket

Häggvallbiblioteket • Lördag 25 april kl. 10.00–13.00

Aktiviteter för barn och familj med fokus på läsning, lek och skapande. Arrangeras av Tjörns kommun.

Imse Vimse

Häggvallbiblioteket • Lördag 25 april kl. 11.00

Barnföreställning med musik och lekfullt innehåll för yngre barn.

Fågelskådning i Kårsund

Kårsund • Söndag 26 april kl. 08.00

Guidad tur i naturen med fokus på fågelliv och vårens ankomst.

Utställning: Tjörnkonstnärer i Konstvandringen

Biblioteket i Skärhamn • 25–26 april kl. 11.00–16.00

Samlingsutställning kopplad till konstvandringen.

ORUST

Sjung en bok

Bibliotek på Orust • Lördag 25 april kl. 10.30

Musik och berättande där sång och litteratur möts i en upplevelse för barn och familj.

Prova på att dreja

Kulturverkstad, Orust • Lördag 25 april kl. 13.00–16.00

Testa keramik och drejning under handledning.

Upplevelseguidning bland bin, blommor och caféstart

Tavlebords Honungsgård• 25–26 april kl.11-16

Vi bjuder in till Vårfest med trädgårdsingenjör Malin Käer som guidar runt bland bin och blommor (ca 30 min) och firar samtidigt säsongstarten av Herr Bröds café och bageri på Tavlebord.

Hundvänlig vårfest

Fatabur, Kåröd, Stillingsön • 17–26 april

Vi välkomnar våren, solen, och gårdshunden Stoffes kompisar till vår Fatabur.

Lena Oritsland på Kajutan

Kulturhuset Kajutan, Henån • 25–26 april kl. 12.00–16.00

Konstutställning med måleri i fokus.

Marknad i Ellösparken

Ellösparken • Lördag 25 april kl. 10.00–14.00

Marknad med lokala produkter, hantverk och fika.

Tedans / sällskapsdans

Ellösparken • Söndag 26 april kl. 15.00–17.00 • Kostnad: 80 kr

Dans till livemusik med fika och gemenskap. Arrangeras av Föreningen Ellösparken.

Skogspromenad – Stala IF Supporterklubb

Söndag 26 april kl. 10.00

Skogspromenader på olika platser på ön som Stala IF Supporterklubb anordnar där olika lag i föreningen tjänar pengar till lagkassan genom att hålla i dem. Bidrar till rörelse och gemenskap. Mer information om var och när, klicka här.

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för ev, fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.