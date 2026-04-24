OJ! Vilken helg – Loppis, marknad och massor av aktiviteter i STO

Helgen bjuder på ett brett utbud av evenemang i STO-området – från loppis och designmarknad i Stenungsund till musik, familjeaktiviteter och naturupplevelser på Tjörn och Orust.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.
STENUNGSUND
Vår- och Designmarknad på Stenungstorg
Gina Tricots gamla lokal, södra entrén – Stenungstorg • Fredag 24 april kl. 12.00–19.00 och lördag 25 april kl. 10.00–14.00
Marknad med lokala kreatörer och designprodukter – allt från hantverk till unika presenter. Arrangeras av Vintagemagasinet och vänner och Stenungstorg.
Loppis på Stenungstorg
Södra entrén – Stenungstorg • Söndag 26 april kl. 10.00–14.00
Loppis med fokus på återbruk där besökare kan fynda kläder, prylar och inredning. Arrangeras av Stenungstorg.
Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten • 24–26 april
Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. Ett brett bioprogram med familjefilmer, animation och sci-fi under helgen. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Fredag 24 april
• kl. 18.30 – Michael
Lördag 25 april
• kl. 11.30 – Bamse och havets hemlighet
• kl. 13.15 – Super Mario Galaxy Filmen
• kl. 15.30 – Skurkarnas skurk
• kl. 17.45 – Michael
Söndag 26 april
• kl. 13.00 – Zootropolis 2
• kl. 15.30 – Operation bäver
• kl. 18.00 – Project Hail Mary
TJÖRN
Musik: The Eighteen
Valla kyrka på Tjörn • Lördag 25 april kl. 20.00 • Fri entré
Vokalensemblen sjunger en klassiska körrepertoar a capella. Musikalisk ledare är Ricky Burton. Organist Anders Bergman medverkar också på orgel.
Familjelördag på Häggvallbiblioteket
Häggvallbiblioteket • Lördag 25 april kl. 10.00–13.00
Aktiviteter för barn och familj med fokus på läsning, lek och skapande. Arrangeras av Tjörns kommun.
Imse Vimse
Häggvallbiblioteket • Lördag 25 april kl. 11.00
Barnföreställning med musik och lekfullt innehåll för yngre barn.
Fågelskådning i Kårsund
Kårsund • Söndag 26 april kl. 08.00
Guidad tur i naturen med fokus på fågelliv och vårens ankomst.
Utställning: Tjörnkonstnärer i Konstvandringen
Biblioteket i Skärhamn • 25–26 april kl. 11.00–16.00
Samlingsutställning kopplad till konstvandringen.
ORUST
Sjung en bok
Bibliotek på Orust • Lördag 25 april kl. 10.30
Musik och berättande där sång och litteratur möts i en upplevelse för barn och familj.
Prova på att dreja
Kulturverkstad, Orust • Lördag 25 april kl. 13.00–16.00
Testa keramik och drejning under handledning.
Upplevelseguidning bland bin, blommor och caféstart
Tavlebords Honungsgård• 25–26 april kl.11-16
Vi bjuder in till Vårfest med trädgårdsingenjör Malin Käer som guidar runt bland bin och blommor (ca 30 min) och firar samtidigt säsongstarten av Herr Bröds café och bageri på Tavlebord.
Hundvänlig vårfest
Fatabur, Kåröd, Stillingsön • 17–26 april
Vi välkomnar våren, solen, och gårdshunden Stoffes kompisar till vår Fatabur.
Lena Oritsland på Kajutan
Kulturhuset Kajutan, Henån • 25–26 april kl. 12.00–16.00
Konstutställning med måleri i fokus.
Marknad i Ellösparken
Ellösparken • Lördag 25 april kl. 10.00–14.00
Marknad med lokala produkter, hantverk och fika.
Tedans / sällskapsdans
Ellösparken • Söndag 26 april kl. 15.00–17.00 • Kostnad: 80 kr
Dans till livemusik med fika och gemenskap. Arrangeras av Föreningen Ellösparken.
Skogspromenad – Stala IF Supporterklubb
Söndag 26 april kl. 10.00
Skogspromenader på olika platser på ön som Stala IF Supporterklubb anordnar där olika lag i föreningen tjänar pengar till lagkassan genom att hålla i dem. Bidrar till rörelse och gemenskap. Mer information om var och när, klicka här.
Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för ev, fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
