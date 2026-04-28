Smugglade smällare från Polen – Döms till böter

En man i 35-årsåldern från Orust döms för att ha smugglat in explosiva varor till Sverige. Det handlar om ett 30-tal kraftiga smällare som stoppades i samband med införsel från Polen.
Det var i mars 2025 som ett paket upptäcktes vid Postnords terminal i Malmö. Innehållet visade sig vara tillståndspliktiga smällare som inte hade anmälts till Tullverket.
Mannen har tidigare nekat till brott och uppgett att han inte kände igen försändelsen. Han har också hävdat att han saknade kunskap om att varorna krävde tillstånd.
Tingsrätten gör dock en annan bedömning och anser att det är utrett att det var mannen som beställde varorna. Domstolen menar också att han måste ha insett risken för att det krävdes tillstånd – och att han varit likgiltig inför det.
Mannen döms för smuggling av explosiv vara.
Påföljden blir 30 dagsböter á 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Utöver det ska han betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. De beslagtagna smällarna förverkas.
