OJ! Vilken långhelg!

Helgen bjuder på ett brett utbud av evenemang i STO-området – från valborgsfiranden till kultur, föreläsningar och familjeaktiviteter.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.

VALBORG I STO

Idag är det valborg – dags att hälsa våren välkommen! Det kan man göra på flera platser runt om i vårt område.

NYHETERsto har sammanställt offentliga valborgsmässofiranden i STO-området, klicka här.

FRAMTIDSVECKAN TJÖRN

Framtidsveckan på Tjörn startar 2 maj och samlar en rad evenemang med fokus på hållbarhet, omställning och framtidens samhälle. Hela programmet hittar du här.

STENUNGSUND

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. Ett brett bioprogram med familjefilmer, animation och sci-fi under helgen. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 1 maj

• kl. 15.45 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.00 – Djävulen bär Prada 2

Lördag 2 maj

• kl. 13.30 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 15.45 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.00 – Djävulen bär Prada 2

Söndag 3 maj

• kl. 15.45 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.00 – Michael

TJÖRN

Utställning: Från Lofoten till Bohuslän

Soul & Art / Majsans konst och hantverk, Fågelkärrsvägen 4 H, Höviksnäs • Torsdag 30 april kl. 13.00–18.00, fredag 1 maj kl. 11.00–16.00, lördag 2 maj – söndag 3 maj kl. 11.00–15.00

En akvarellutställning av Marita Johansson där naturens skiftningar fångas – från de dramatiska vyerna i Lofoten till den bohuslänska skärgårdens lugn. Utställningen är en hyllning till naturens kontraster och stillhet.

Utställning: Tjörnkonstnärer i Konstvandringen

Biblioteket i Skärhamn • Lördag 2 maj–söndag 3 maj kl. 11.00–16.00

Samlingsutställning med konstnärer från årets konstvandring.

Prova på scouting

Myggenarium i Myggenäs • Lördag 2 maj kl. 11.00–15.00

Testa scouting med fokus på friluftsliv och samarbete. Arrangeras av Tjörns Scoutkår.

Quinna mitt i livet

Tjörnbro Arena • Lördag 2 maj kl. 08.00–16.00

En dag med fokus på hälsa, inspiration och gemenskap genom bland annat yoga och föreläsningar.

Framtidsveckan Tjörn – vi startar Framtidsveckan (Framtidsveckan)

Hoga • Lördag 2 maj kl. 08.00–16.00

Den 2 maj startar vi framtidsveckan på Hoga saluhall. Det blir en dag med seminarium om hållbart kaffe, tillfälle att prata om mjöl och surdegsbröd med våra Hogabagare, sättpotatis och Lions miljöpris 2026. Du kan köpa tomatplantor från Hoga saluhall och fröer från Runåbergs och även ta en god sopplunch med nybakat bröd från Hoga bageri. Arrangeras av Omställning Tjörn.

Sticka/Virka utan regler – Anna Melkersson (Framtidsveckan)

Egnahemsfabriken • Lördag 2 maj kl. 11.00–18.00

Workshop i fritt skapande där deltagare utforskar stickning och virkning utan regler.

Glada fötter – Starkare kropp (Framtidsveckan)

Bleket • Söndag 3 maj kl. 15:00 – 17:00

Workshop om funktionella fötter och dess inverkan på resten av kroppen

Naturupptäckare (Framtidsveckan)

Sundsby • Lördag 3 maj kl. 11.00–13.00

Naturaktivitet för barn och familjer med guidning och upptäckarglädje.

Tre okända kvinnor – Sundsby säteri

Sundsby säteri, Hjälteby • Söndag 3 maj kl. 15.00

Föreställning där tre historiska kvinnoliv gestaltas i en unik miljö.

Prata & smaka bröd med Caroline Lindö (Framtidsveckan)

Billströmska folkhögskolan • Söndag 3 maj kl. 16:00 – 18:00

Föreläsning om brödets hantverk och hållbar matproduktion.

ORUST

Valborgsfirande på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat • Torsdag 30 april

Valborgsmässoafton är traditionsenligt startskottet för musiksommaren på Panget – husbandet Bon Bell kickar igång musikåret och vi vet alla att det blir dans, glädje och gung!

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för ev, fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.