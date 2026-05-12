Prideflagga brändes vid arenan – Misstänkt frias trots mobilfilm

En tonårspojke frias av Uddevalla tingsrätt efter händelsen där en prideflagga brändes utanför Stenungsund Arena sommaren 2025. Händelsen fick spridning efter att filmklipp från platsen cirkulerat bland ungdomar och i sociala medier.

Det var natten till den 14 juni 2025 som någon slog sönder låset till en flaggstång vid Nösnäsgymnasiet, tog ner prideflaggan och satte eld på den på en parkering intill skolan och arenan.

I utredningen fanns bland annat korta mobilfilmer där flaggan syntes brinna medan flera ungdomar befann sig på platsen.

Åklagaren menade att tonårspojken tillsammans med andra deltagit i händelsen och åtalade honom för skadegörelse. Stenungsunds kommun krävde samtidigt 1 000 kronor i skadestånd för den förstörda prideflaggan.

Låset till flaggstången är sönderslagen

På maken finns spår kvar efter skadegörelse

Tingsrätten ansåg dock att filmklippen varit av så dålig kvalitet att det inte gått att identifiera personerna som syns i materialet.

Flera ungdomar hördes under rättegången och vissa vittnesuppgifter pekade ut den åtalade pojken som delaktig. Samtidigt fanns motsägelser i berättelserna och uppgifter om tidigare konflikter mellan några av ungdomarna.

Tingsrätten skriver att misstankarna varit besvärande för den åtalade men att det fortfarande finns rimligt tvivel kring vad som faktiskt hänt och vem som utfört handlingarna.

Domstolen anser därför att det inte är bevisat utom rimligt tvivel att pojken gjort sig skyldig till brottet och åtalet ogillas. Även kommunens krav på skadestånd avslås.