Misstänks för grov olovlig körning med lastbil

Polis stoppade på tisdagsförmiddagen en lätt lastbil för kontroll i Varekil på Orust. Föraren saknar behörighet och det är inte första gången han är ute och kör.
Kontrollen genomfördes vid 09.26 och föraren, en man i 35–40-årsåldern, visade sig sakna behörighet (körkort) att framföra fordonet.
Mannen misstänks nu för grov olovlig körning.
Då körningen skett vanemässigt och föraren tidigare är dömd för liknande brott skrivs anmälan med den grövre brottsrubriceringen.
