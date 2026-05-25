Åtalas efter misstänkt nazisthälsning och spottloska i bostadsområde

En man i 45-årsåldern åtalas misstänkt för ofredande efter en händelse på Tjörn där en kvinna ska ha blivit utsatt för både spottloska och nazistiska uttryck.

Händelsen inträffade i juni 2025.

Enligt åtalet ska mannen ha spottat mot kvinnan i ett bostadsområde på Tjörn samtidigt som han skrek ”sieg heil” och gjorde en så kallad Hitlerhälsning.

Åklagaren menar att gärningen haft ett rasistiskt motiv och att kvinnan utsattes på grund av sin anknytning till familjemedlemmar med annan hudfärg eller etniskt ursprung.

Kvinnan uppges själv ha slagit larm om händelsen direkt efteråt och i utredningen finns både vittnesuppgifter och sms-konversationer som åklagaren vill använda som bevisning under rättegången.

Mannen nekar till brott och kommer att höras i Uddevalla tingsrätt tillsammans med målsäganden och ett vittne.