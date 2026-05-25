Stöld av båtbatterier från företag – Polisen efterlyser tips

En anmälan har gjorts efter ett inbrott hos ett företag på Varvsvägen i Henån på Orust. Tjuvar ska ha kommit över fem pallar båtbatterier.

Händelsen ska ha inträffat någon gång mellan fredagen och måndagsmorgonen.

Enligt polisen ska en okänd gärningsperson ha klippt upp ett staket och därefter tagit sig in på området. Från platsen stals fem pallar med båtbatterier.

Det är dock oklart hur många batterier som fanns på varje pall och som batterier som stals totalt.

Polisen tar tacksamt emot tips och iakttagelser

-Det kan vara personer och fordon som vistats på Varvsvägen eller i området. Alla tips och iakttagelser kan vara av intresse för utredningen, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.