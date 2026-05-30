Åtta personer misstänks för brott mot fiskelagen – Plockade ostron och blåmusslor

Åtta personer misstänks för brott mot fiskelagen efter att på lördagen plockat hinkar med ostron och blåmusslor vid Mjölkeviken på Tjörn. Enligt polisens uppgifter ska personerna ha samlat på sig skaldjuren under lördagen.

Det var vid klockan 15.00 på lördagen som händelsen uppmärksammades vid Mjölkeviken på Tjörn och polisen kontaktades.

Enligt uppgifterna ska personerna ha plockat på sig flera hinkar med ostron och blåmusslor. På plats hör polisen personerna, dokumenterar och tar uppgifter som ligger till grund för anmälan

Totalt anmäls åtta personer för brott mot fiskelagen.

Ostron kräver tillstånd

Reglerna skiljer sig åt mellan ostron och blåmusslor.

För ostron krävs i regel tillstånd från den som har fiskerätten. Havs- och vattenmyndigheten skriver att fiske efter ostron är förbehållet innehavaren av den enskilda fiskerätten inom 200 meter från fastlandet eller från en ö som är minst 100 meter lång. Det gäller även stillahavsostron.

För blåmusslor är reglerna annorlunda.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten krävs inget tillstånd för att plocka eller kratta blåmusslor för hand, men kommersiell fångst och försäljning omfattas av särskilda regler.

Avrådan från självplock

Samtidigt finns det just nu en utbredd avrådan från självplock av musslor och ostron på delar av västkusten. Länsstyrelsen i Västra Götaland gick den 29 maj ut med avrådan från allt självplock i flera områden med anledning av paralytiskt skaldjurstoxin, PST. I den informationen påminner Länsstyrelsen också om att självplock av ostron inom 200 meter från strandlinjen kräver fiskerättsinnehavarens tillstånd.

Livsmedelsverket avråder generellt från att äta okontrollerade musslor och ostron som plockats direkt från hav och strand, eftersom de kan innehålla bakterier, virus eller marina algtoxiner.