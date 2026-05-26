Kvinna misshandlad under promenad – Fick ett slag i huvudet av okänd person

En kvinna blev under måndagskvällen misshandlad under en promenad i Stora Höga.

Larmet kom vid klockan 22.18 via 112.

Enligt de första uppgifterna ska kvinnan plötsligt ha fått ett slag mot huvudet vilket orsakade ett blödande sår. Kvinnan ska därefter inte ha sett någon gärningsperson i området.

Polis sökte bland annat av området med hund, men utan att hitta någon misstänkt.

Kvinnan uppges själv ha sökt sjukvård efter händelsen.

En anmälan om misshandel har upprättats.