Trafikolycka på Yttre Ringleden – Bultar lossnade på framhjul

En trafikolycka inträffade på Yttre Ringleden i Stenungsund vid lunchtid på måndagen. En bil ska ha kört över en refug efter att bultar lossnat på ett framhjul.
Larmet kom vid 12-tiden på måndagen.
Olyckan orsakade stor påverkan i trafiken på platsen. Polis var på plats och även bärgare beställdes
-Allmänhet och bärgare hjälpte till på plats, säger Herman Engelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.
Inga personskador och det finns ingen misstanke om brott.
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