Trafikolycka på Yttre Ringleden – Bultar lossnade på framhjul

En trafikolycka inträffade på Yttre Ringleden i Stenungsund vid lunchtid på måndagen. En bil ska ha kört över en refug efter att bultar lossnat på ett framhjul.

Larmet kom vid 12-tiden på måndagen.

Olyckan orsakade stor påverkan i trafiken på platsen. Polis var på plats och även bärgare beställdes

-Allmänhet och bärgare hjälpte till på plats, säger Herman Engelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Inga personskador och det finns ingen misstanke om brott.