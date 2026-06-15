Man begärd häktad efter misstänkta olaga hot

En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för två fall av olaga hot i Stenungsund. Misstankarna gäller händelser som ska ha inträffat i april i år i ett bostadsområde i centrala Stenungsund.

Åklagaren har begärde mannen häktad på sannolika skäl misstänkt för två fall av olaga hot. I samma ärende är mannen även misstänkt för misshandel i Vänersborg.

Mannen greps i förra veckan och anhölls senare samma dag.

Åklagaren pekar på återfallsrisk

I häktningsframställan uppger åklagaren att det finns risk för att mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet samt risk att utredningen försvåras om han försätts på fri fot.

Åklagaren begärde även att mannen skulle omfattas av restriktioner avseende bland annat besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

Utredningen fortsätter

Vad de misstänkta olaga hoten ska ha bestått i framgår inte av häktningsframställan.

Förundersökningen fortsätter nu under ledning av Åklagarmyndigheten.