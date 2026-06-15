Trafiksäkerhetsvecka gav resultat i STO

Under förra veckans nationella trafiksäkerhetsvecka genomförde polisen ett stort antal kontroller med fokus på alkohol och droger i trafiken. Nu är resultatet sammanställt för polisområde Södra Fyrbodal, där Stenungsund, Tjörn och Orust ingår.

Totalt genomfördes 25 riktade kontroller inom ramen för trafiksäkerhetsveckan.

Fokus på alkohol och droger

Trafiksäkerhetsveckan hade särskilt fokus på nykterhet i trafiken och polisens arbete riktades mot förare som kör påverkade av alkohol eller narkotika.

Kontrollerna genomfördes på flera platser i STO-området under veckan.

13 ordningsböter

Resultatet visar att polisen utfärdade totalt 13 ordningsböter. Av dessa gällde fem hastighetsöverträdelser. Dessutom rapporterades flera andra trafikförseelser under veckan.

Två misstänkta rattfylleribrott

Under insatsen upptäcktes en misstänkt rattfylla med alkohol samt en misstänkt rattfylla under påverkan av narkotika. Polisen rapporterade även en misstänkt olovlig körning.

Bil beslagtogs

Under veckan togs även en personbil i beslag enligt trafikbrottslagen. Beslaget gjordes med stöd av den så kallade 7-paragrafen, som kan användas vid upprepad brottslighet i trafiken för att förhindra fortsatt lagöverträdelser.

Om polisens trafiksäkerhetsveckor

Trafiksäkerhetsveckorna genomförs regelbundet över hela landet och syftet är att öka säkerheten på vägarna genom riktade kontroller och förebyggande arbete.

Alkohol, narkotika och höga hastigheter är fortfarande några av de vanligaste orsakerna bakom allvarliga trafikolyckor.