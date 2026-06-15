Olaga intrång på Kyrkenorumskolan – Polisen efterlyser tips

Stenungsund

En väktare upptäckte vid klockan 20.30 på söndagskvällen att obehöriga tagit sig in på Kyrkenorumskolan i Stenungsund.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 15 juni 2026 11:56

Någon ha varit inne i skolans lokaler och bland annat röjt runt i klassrum.

Inga uppgifter om stöld

Händelsen bedöms ha inträffat någon gång under söndagseftermiddagen.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att något ska ha stulits, men en anmälan om olaga intrång har upprättats.

Polisen tar tacksamt emot tips

Polisen är intresserad av uppgifter från personer som kan ha sett något som har med händelsen att göra vid Kyrkenorumskolan under söndagseftermiddagen eller kvällen.

Tipsa polisen

Har du sett något? Vet du något om händelsen?
Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se. Vid pågående brott, ring alltid 112.

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