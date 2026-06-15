Olaga intrång på Kyrkenorumskolan – Polisen efterlyser tips

En väktare upptäckte vid klockan 20.30 på söndagskvällen att obehöriga tagit sig in på Kyrkenorumskolan i Stenungsund.
Någon ha varit inne i skolans lokaler och bland annat röjt runt i klassrum.
Inga uppgifter om stöld
Händelsen bedöms ha inträffat någon gång under söndagseftermiddagen.
Det finns i nuläget inga uppgifter om att något ska ha stulits, men en anmälan om olaga intrång har upprättats.
Polisen tar tacksamt emot tips
Polisen är intresserad av uppgifter från personer som kan ha sett något som har med händelsen att göra vid Kyrkenorumskolan under söndagseftermiddagen eller kvällen.
Tipsa polisen
Har du sett något? Vet du något om händelsen?
Tipsa polisen på 114 14 eller polisen.se. Vid pågående brott, ring alltid 112.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.