Olaga intrång på Kyrkenorumskolan – Polisen efterlyser tips

En väktare upptäckte vid klockan 20.30 på söndagskvällen att obehöriga tagit sig in på Kyrkenorumskolan i Stenungsund.

Någon ha varit inne i skolans lokaler och bland annat röjt runt i klassrum.

Inga uppgifter om stöld

Händelsen bedöms ha inträffat någon gång under söndagseftermiddagen.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att något ska ha stulits, men en anmälan om olaga intrång har upprättats.

Polisen tar tacksamt emot tips

Polisen är intresserad av uppgifter från personer som kan ha sett något som har med händelsen att göra vid Kyrkenorumskolan under söndagseftermiddagen eller kvällen.