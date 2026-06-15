Döms till fängelse efter oprovocerad misshandel

En man i 35-årsåldern har dömts till två månaders fängelse efter en misshandel i Varekil på Orust under hösten 2025.

Händelsen inträffade i september 2025 när en man promenerade längs en väg i Varekil.

Slog förbipasserande i ryggen

Enligt tingsrättens dom hade målsäganden först en kort kontakt med den tilltalade, som kom fram och uppträdde påträngande men inte hotfullt.

Kort därefter sprang mannen tillbaka och utdelade ett hårt slag mot målsägandens rygg eller sida av buken innan han lämnade platsen. Slaget orsakade smärta som enligt målsäganden satt kvar under flera veckor.

Dagen efter uppsökte målsäganden vård där ömhet och värk konstaterades.

Tingsrätten: Oprovocerat angrepp

Den dömde mannen uppgav att han inte kunde erkänna eller förneka gärningen eftersom han hade begränsade minnesbilder från dagen.

Uddevalla tingsrätt bedömer dock att utredningen, målsägandens uppgifter och vittnesmål visar att det var den tilltalade som utdelade slaget.

Tingsrätten beskriver händelsen som ett fullständigt oprovocerat angrepp på allmän plats och dömer mannen för misshandel av normalgraden.

Fängelse och skadestånd

Påföljden bestäms till två månaders fängelse.

Mannen ska även betala 15 000 kronor i skadestånd till målsäganden för kränkning samt ränta från dagen för händelsen.

Domen kan överklagas.