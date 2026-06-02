Uppskjutet trumbyte längs länsväg 723 startar – Vägen stängs av i etapper

Det uppskjutna arbetet med att byta vägtrummor på Lv 723 på Tjörn startar inom kort. Mellan den 8 och 26 juni kommer delar av vägen att stängas av i etapper när Trafikverkets entreprenör Terranor genomför arbetet.

Totalt ska åtta vägtrummor bytas ut längs vägen. Arbetet med varje trumma beräknas ta ungefär en dag.

En plats i taget stängs av

Avstängningen flyttas successivt längs sträckan i takt med att arbetet går vidare. Det innebär att endast en plats är avstängd åt gången.

Vägen stängs av cirka klockan 08.00 varje arbetsdag och öppnas igen sent på kvällen. Någon exakt tid för när vägen öppnar går inte att ange, men entreprenören uppskattar att trafiken kan släppas på igen omkring klockan 22.00–23.00.

Två delar påverkas

Den första delen gäller sträckan mellan Vallhamnsrondellen och Kållekärr. Den etappen stängs av mellan den 8 och 12 juni.

Den andra delen gäller sträckan mellan rondellen i Siröd och Röavallen.

Etappen mellan Siröd och Märkesten stängs av den 10–12 juni.

Etappen efter infarten till Skärhamn vid Märkesten och fram till Röavallen stängs av den 15–19 juni samt den 22–26 juni. (på bilden trumma 4, 5, 6, 7 och 8)

Arbetet flyttades fram i höstas

Arbetet skulle egentligen ha genomförts redan i höstas. Då informerade skyltar längs sträckan om att vägen skulle stängas av och trafiken ledas om, men kommunen meddelade senare att arbetet flyttades fram. NYHETERsto skrev då att det handlade om sträckan mellan Vallhamnsrondellen, Kållekärr, Sörängs och Röa.

Nu är det alltså dags för arbetet att starta.

Räkna med längre restid

Boende, pendlare och andra som använder Lv 723 uppmanas att planera sin resa i god tid under perioden. Eftersom avstängningen flyttas längs vägen kan framkomligheten påverkas på olika platser från dag till dag.

Trafikverket äger vägen och arbetet utförs av entreprenören Terranor.

FAKTA: Avstängning Lv 723

Berörd väg: Lv 723 mellan Vallhamnsrondellen och Röavallen

Påbörjad: 8 juni 2026 klockan 08.00

Förväntas klart: 26 juni 2026

Arbetet gäller byte av åtta vägtrummor. Vägen stängs av i etapper och endast en plats är avstängd åt gången. Avstängningarna sker arbetsdagar från cirka klockan 08.00 och vägen öppnas igen sent på kvällen.

Bilder/kartor: Tjörns kommun/Terranor