Mycket folk i Kulturhusparken när nationaldagen firades

Det blev ett välbesökt nationaldagsfirande i Kulturhusparken i Stenungsund under fredagseftermiddagen. Många hade samlats för att fira svenska flaggans dag med musik, föreningsliv, prisutdelningar, flaggviftande och tårta.

Text: Mikael Berglund Dela

Vädret var på både arrangörens och publikens sida. Det var uppehåll, molnigt men varmt när firandet pågick i parken.

Flaggor, sång och musik i parken

Under eftermiddagen fylldes Kulturhusparken av besökare som samlats för att fira nationaldagen tillsammans. Det viftades med svenska flaggor, sjöngs och fikades i parken.

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Firandet innehöll också flera prova på-aktiviteter. Stenungsunds Hockeyförening, STO FN-förening och Nordcirkus fanns på plats i parken med aktiviteter.

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På bryggan bakom Kulturhuset fanns dessutom möjlighet att prova på segling tillsammans med Stenungsunds Segelsällskap.

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På scenen bjöds det på musik av Kulturskolan och Kungälvs Musikkår.

Håkan Olsson ledde firandet

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Dagens konferencier var Håkan Olsson, som ledde publiken genom programmet i Kulturhusparken.

Från scenen presenterades både musikinslag, högtidstal och prisutdelningar under eftermiddagen.

Högtidstal av Maria Jonsson

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Stenungsunds kommundirektör Maria Jonsson höll årets högtidstal under nationaldagsfirandet.

Inför publiken i Kulturhusparken talade hon i samband med firandet av svenska flaggans dag och den gemensamma samlingen i parken.

Stenungsunds Hockeyförening prisades

Under nationaldagsfirandet delades även utmärkelsen Årets förening 2026 ut till Stenungsunds Hockeyförening.

Priset delades ut av Välfärdsutskottets ordförande Jan Rudén (S).

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Föreningen uppmärksammas för sitt långvariga arbete med unga i kommunen och för satsningen på laget Queens. I kommunens motivering lyfts föreningens arbete med att bredda verksamheten och locka en ny målgrupp till ishockeyn.

Satsningen har vuxit från några enstaka personer till över 50 tjejer som tränar i rinken.

Lions delade ut kulturpris och stipendium

Även Lions Club Stenungsund delade ut utmärkelser under nationaldagsfirandet.

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Lions kulturpris gick till Ellen Ljungqvist. Hon är körledare, grundare av SingStars och musiklärare på Hallernaskolan. Genom sitt arbete har hon under många år bidragit till musiklivet i kommunen och lärt många Stenungsundsbor att sjunga.

Årets kulturstipendium från Lions Stenungsund gick till Moa Axelsson. Hon är medlem i gruppen Valar på land och är även aktiv inom Kulturskolan Stenungsund.

Vernissage i konsthallen

Samtidigt som firandet pågick i Kulturhusparken var det vernissage i konsthallen på Kulturhuset Fregatten.

Där öppnade sommarens utställning ”Mellan berg och hav” med fotografen och konstnären Ines Sebalj.

Ines Sebalj har under de senaste 15 åren främst arbetat med att gestalta barndomsminnen och väva samman dokumentärt och fiktivt berättande. Hon har en master i konstnärligt fotografi från HDK-Valand i Göteborg.

I utställningen i Stenungsunds konsthall presenteras bland annat fotografier av bergsformationer från Åstol och närliggande öar. På så sätt fick nationaldagsfirandet också en tydlig lokal kulturkoppling – från flaggor och musik i parken till Bohuslänska landskap inne i konsthallen.

Utställningen pågår fram till den 15 augusti.

En eftermiddag för hela familjen

Nationaldagsfirandet blev därmed en eftermiddag med musik, föreningsliv, aktiviteter, kultur och gemenskap i centrala Stenungsund.

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Med aktiviteter i parken, musik från scenen, prova-på-segling vid bryggan och flera prisutdelningar blev nationaldagsfirandet en samlingspunkt för många Stenungsundsbor.

En av eftermiddagens tydligaste samlingspunkter blev tårtan. Kön ringlade lång när besökarna tog del av nationaldagsfikat.

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…Och även om molnen låg kvar över Kulturhusparken klarade sig firandet från regn.