Lovina Wolrath klar för Svanesundsfestivalen

Svanesundsfestivalen fortsätter att fylla på sommarens artistprogram. Nu står det klart att Lovina Wolrath ansluter till sommarens festival på Orust.

Text: Mikael Berglund Dela

Lovina Wolrath är uppvuxen i Sverige och inspirerad av dagens internationella poplandskap. Hennes musik kombinerar råa känslor med en modern och polerad popkänsla.

Ny stjärna på den svenska popscenen

Musiken rör sig mellan hjärtesorg och egenmakt och beskrivs som ärlig, stämningsfull och skapad för lyssnare som känner allt på djupet.

Med singeln ”Kinda Miss You” inleder Lovina det första kapitlet av vad som beskrivs som ett nytt steg inom skandinavisk pop.

Flera stora namn klara

Sedan tidigare är Brandsta city släckers, Drängarna, Micke Syd & Tommy Ekman, Dom Första, Rivstart, Tomas Di Leva och Sean Banan klara för festivalen.

Det blir också lokala inslag på scenen.

Ramiz x Melvin från STO-området kommer att uppträda under festivalen. Duon skapar modern hiphop med inslag av melodisk pop och energifylld elektronisk musik. Hittills har de släppt sex singlar som fått ett positivt mottagande.

– Vår ambition är att vara åldersöverskridande och ha ett brett startfält med olika musikstilar, säger Niklas Jigberg, arrangör för Svanesundsfestivalen.

Nyhet – nattbussar efter festivalen

En nyhet inför årets festival är att nattbussar sätts in efter kvällarnas konserter. Bussarna kommer att trafikera både Henån och Stenungsund och biljetter bokas via festivalens hemsida.

-Målet är att göra det enklare för besökare från hela STO-området att ta sig till och från festivalen.

Festival sista helgen i juli

Svanesundsfestivalen arrangeras som vanligt sista helgen i juli och biljetter säljs via Tickster.