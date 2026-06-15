Brand i eluttag – Räddningstjänst larmades

Tjörn
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på måndagseftermiddagen till Djupvik på Tjörn efter uppgifter om en brand i ett eluttag.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 15 juni 2026 17:25 | Uppdaterad: 15 juni 2026 20:09

Larmet kom vid klockan 17.19.

Branden ska ha varit släckt när räddningstjänsten kom till platsen.

Insatsen inriktades därför på kontroll av eluttaget och att säkerställa att branden inte hade spridit sig vidare i konstruktionen.

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