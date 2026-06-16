Brand på Stenungsund Arena – ”Kunde snabbt släckas”

Räddningstjänsten larmades på måndagskvällen till Stenungsund Arena efter att ett automatiskt brandlarm löst ut. Larmet visade sig vara skarpt.
Larmet kom in klockan 01:17.
Stenungsunds Arena är en av kommunens mest besökta anläggningar med simhall, ishall, gym, bowling, rehabiliteringsverksamhet och ett stort antal föreningsaktiviteter under samma tak.
På plats konstaterades att det brunnit i en kompressor till en frys i ett av köken på anläggningen.
Branden snabbt släckt
Branden kunde släckas och räddningstjänstens arbete inriktades därefter på kontroll och ventilation av lokalerna.
-Det har gått bra och vi är på väg att lämna nu, uppger räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
FAKTA:
Automatiskt brandlarm
Automatiska brandlarm finns i många offentliga byggnader, industrier, skolor och idrottsanläggningar. Systemet känner av exempelvis rök, värme eller brandgaser och skickar automatiskt ett larm till SOS Alarm. Syftet är att upptäcka en brand tidigt och snabbt få räddningstjänsten till platsen. De flesta automatiska brandlarm visar sig vara tekniska fel eller tillbud utan brand, men ibland upptäcks skarpa bränder i ett tidigt skede vilket kan begränsa skadorna avsevärt.
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