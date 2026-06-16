Brand på Stenungsund Arena – ”Kunde snabbt släckas”

Räddningstjänsten larmades på måndagskvällen till Stenungsund Arena efter att ett automatiskt brandlarm löst ut. Larmet visade sig vara skarpt.

Larmet kom in klockan 01:17.

Stenungsunds Arena är en av kommunens mest besökta anläggningar med simhall, ishall, gym, bowling, rehabiliteringsverksamhet och ett stort antal föreningsaktiviteter under samma tak.

På plats konstaterades att det brunnit i en kompressor till en frys i ett av köken på anläggningen.

Branden snabbt släckt

Branden kunde släckas och räddningstjänstens arbete inriktades därefter på kontroll och ventilation av lokalerna.

-Det har gått bra och vi är på väg att lämna nu, uppger räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.