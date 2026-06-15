Man döms för sjöfylleri efter båttur

En man i 50-årsåldern har dömts för sjöfylleri efter en båtfärd utanför Tjörn sommaren 2025.

Händelsen inträffade i juli 2025 vid Lilla Brattön i Myggenäsområdet.

Enligt domen framförde mannen en motorbåt efter att ha druckit alkohol. En mätning visade en alkoholkoncentration på 0,11 milligram per liter utandningsluft, vilket överstiger den tillåtna gränsen för sjöfylleri.

Mannen uppgav att han tillsammans med familj och vänner varit på en restaurang där de fyra vuxna delat på en flaska vin till middagen. När sällskapet senare lämnade restaurangen körde han båten vidare.

Kände sig påverkad

Mannen förnekade brott och uppgav att han inte kände sig berusad eller trodde att han låg över den tillåtna gränsen.

Tingsrätten konstaterar dock att han varit medveten om att han druckit alkohol och att han trots detta valt att framföra båten samma kväll. Domstolen anser därför att han varit likgiltig inför risken att överskrida den tillåtna alkoholgränsen.

Domen kan överklagas.