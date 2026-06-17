Kvinna åtalas för ringa stöld på ICA Kvantum

En kvinna i 30-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för ringa stöld efter en händelse på ICA Kvantum i Stenungsund.
Enligt åtalet ska kvinnan ha tagit varor till ett sammanlagt värde av 217 kronor utan att betala. Händelsen ska ha inträffat den 1 april 2026.
Varor för 217 kronor
Åklagaren menar att kvinnan olovligen tog varor som tillhörde butiken, vilket innebar ekonomisk skada för butiken. Butiken begär samtidigt skadestånd på 174 kronor jämte ränta.
Åklagarens förslag: dagsböter
Påföljdsförslaget är 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Ett tidigare utfärdat strafföreläggande har inte besvarats.
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