Dags för Sundanatta – Arwin på Kulturhusscenen

Det är åter dags för Sundanatta. Lördagen den 27 juni fylls Stenungstorg och Kulturparken med musik, aktiviteter, tävlingar och erbjudanden när handeln och flera lokala aktörer bjuder in till sommarfest i centrala Stenungsund.

Text: Mikael Berglund Dela

En av de stora publikmagneterna i fjol var Grannen Måns. I år är det istället den Arwin som står för huvudnumret på scenen i Kulturparken.

Arwin kommer till Stenungsund med ”Glitter”

Arwin har på kort tid blivit ett välkänt namn bland den yngre publiken. I år tävlade han i Melodifestivalen med låten ”Glitter” och har även uppmärksammats genom sociala medier, tv-framträdanden och egna låtsläpp.

Med poppiga låtar och energifyllda scenframträdanden har han byggt upp en stor följarskara runt om i landet.

Under Sundanatta intar han scenen i Kulturparken där publiken kan räkna med musik, dans och sommarkänsla.

Aktiviteter för hela familjen

Sundanatta är inte bara musik. Under eftermiddagen finns flera aktiviteter för både barn och vuxna.

Räddningstjänsten kommer på besök till Kulturparken där besökare får möjlighet att träffa brandmän och titta närmare på deras fordon och utrustning.

För den tävlingssugne arrangeras också en darttävling med chans att vinna värdecheckar på Harrys.

Erbjudanden hos butikerna

Handeln är en viktig del av Sundanatta och flera butiker laddar upp med erbjudanden och aktiviteter.

Hos Fiskhuset väntar räkor till extra bra priser, quiz och grillade fiskburgare. Scorett arrangerar en tävling där besökare kan vinna presentkort.

Dessutom utlovas fler erbjudanden och aktiviteter hos butikerna runt Stenungstorg under dagen.

Musik långt in på natten

När familjeaktiviteterna avslutas fortsätter festen under kvällen.

På Harrys scen står bandet ”Dom Första” innan kvällen fortsätter med DJ och nattklubb.

För den som vill smygstarta Sundanatta redan dagen innan arrangerar Harrys även en kväll med livemusik av Nyfiken Gul, DJ och nattklubb på fredagen.

Program

Lördag 27 juni

13.00–15.00

Räddningstjänsten på besök i Kulturparken

14.00

Arwin uppträder i Kulturparken

14.00–16.00

Darttävling med chans att vinna värdecheckar på Harrys

22.00–02.00

Livemusik med Dom Första, DJ och nattklubb på Harrys