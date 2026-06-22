Misstänkt rattfylleri på E6

En man i 20-årsåldern misstänks för rattfylleri efter en kontroll på E6 Stenungsund under måndagen.
Kontrollen gjordes vid klockan 12.00.
Vid kontrollen fick föraren blåsa i polisens sållningsinstrument, vilket gav ett positivt resultat.
Mannen togs med för vidare provtagning och är nu misstänkt för rattfylleri.
Rattfylleri – Tipsa polisen
Vid akuta pågående rattfylleribrott ska man alltid ringa larmnumret 112.
Skjutsar grannen sina barn rattfull till fotbollsträningen varje söndag? Den typen av tips om misstänkta rattfyllerister lämnas på polisen.se eller via 114 14.
Du kan välja om du vill vara anonym i ditt tips. Gör detta i så fall tydligt för operatören.
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