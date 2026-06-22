Försvunnen pojke hittad – Sökinsats avslutas

Hundförare vid Myggenäs korsväg på väg till Skärhamn samt polisens helikopter som också deltar i sökinsatsen.

Den 9-årige pojke som polisen på måndagen sökte efter i Skärhamn på Tjörn har hittats välbehållen, tack vare tips från allmänheten.

Larmet om försvinnandet kom vid klockan 12.33. Kort därefter inleddes en större sökinsats i området med bland annat polishelikopter, hundpatruller och drönare.

Flera av polisens hundpatruller sågs passera Tjörnbron på väg mot Skärhamn och polisens helikopter cirkulerade över området under sökinsatsen.

Polisen sökte brett i Skärhamn, bland annat på platser som pojken kunde känna igen och längs naturliga stråk genom samhället.

Publicerade signaliment

En timma innan polisen gick ut med ett signalement publicerade NYHETERsto en första notis om händelsen. Strax före klockan 15 publicerades signalementet och pojken hittades strax efter välbehållen.

Polisen riktar ett stort tack till allmänheten för tips, iakttagelser och hjälp i sökarbetet.