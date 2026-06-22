Brand vid garage på Lyr – Personer på plats släckte själva

Räddningstjänsten larmades till Lyr på Orust under måndagsmorgonen efter uppgifter om svart rök från en byggnad. På plats har personer lyckats släcka själva och lämnar sedan över till räddningstjänsten.

Larmet kom vid klockan 06.37.

De första uppgifterna talade om en misstänkt brand i anslutning till ett garage som sitter ihop med ett bostadshus. När räddningstjänsten kom fram hade personer på plats redan lyckats släcka branden.

Räddningstjänsten tog därefter över arbetet på platsen och kontrollerade att branden var helt släckt.

Elbilar på laddning flyttades

I närheten fanns flera elbilar som stod på laddning. Dessa kunde flyttas undan utan att skadas.

Händelsen utreds

Ingen person ska ha kommit till skada vid händelsen.

Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Det finns i nuläget ingen misstanke om brott.