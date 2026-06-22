Vattenläckan på Doterödsvägen är lagad
Vattenläckan på Doterödsvägen i Stenungsund är nu lagad och vattnet har släppts på igen.
De adresser som berörts är Doterödsvägen 1, 3 och 14–18, Norra vägen 2–12 samt Södra vägen 5.
Även om vattnet är tillbaka fortsätter arbetet på platsen. Trafikregleringen är fortfarande kvar och återställningsarbetet kommer att fortsätta under morgondagen.
Luft och missfärgat vatten
När vattnet nu är påsläppt kan det förekomma luft i systemet eller brunt vatten i kranarna. Boende uppmanas då att spola tills vattnet ser normalt ut igen.
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