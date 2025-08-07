Det har blivit en tradition att man varje sommar visar utomhusbio under Tjörn Runt-veckan i Stenungsund och nästa vecka är det dags igen. I år visar man den tidlösa klassikern E.T.

Filtar, solstolar, picknickkorgar och filmsugna samlas på ytan framför den stora filmduken vid Kristinedalskolan. Ungdomsverksamheten säljer popcorn och dricka. Vid skymning visas årets utomhusbio som är Steven Spielbergs E.T – en tidlös klassiker från 1982.

När 10-årige Elliott träffar E.T, en utomjording som har blivit kvarglömd på jorden, blir det början på en unik vänskap mellan de två. När E.T. blir dödligt sjuk måste Elliott och hans syskon försöka hitta ett sätt för E.T att ta sig hem igen.

Genre: Klassiker

Regi: Steven Spielberg

Medverkande: Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace-Stone, Robert MacNaughton

Land: USA

Produktionsår: 1982

Längd: 1 tim 55 min

Språk: Engelska

Text: Svenska

Från 7 år

Det är via ungdomsverksamhetens sociala medier som man har kunnat tipsa och önska vilken film ska visas. Utomhusbion är helt gratis och arrangör är Stenungsunds kommun och Stenungsundshem.

Torsdag 14 augusti kl 21:30 är årets utomhusbio – men som allt som är utomhus är evenemanget väderberoende, så det är bara att hoppas på en vacker och ljummen augustikväll.

Så här såg det ut förra året: