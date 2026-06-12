Strömavbrott på Tjörn – Flera hundra berörda

Ett strömavbrott har inträffade på delar av Tjörn under fredagskvällen.
Avbrottet startade vid klockan 18.35 och som mest berördes 693 kunder.
Felsökning och omkoppling pågår.
Det är i nuläget oklart vad som orsakat strömavbrottet och när samtliga kunder kan ha strömmen tillbaka.
Delar av området som berörs. Karta: Ellevio
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.