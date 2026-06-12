Strömavbrott på Tjörn – Flera hundra berörda

Ström - ElTjörn

Ett strömavbrott har inträffade på delar av Tjörn under fredagskvällen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 12 juni 2026 18:49

Avbrottet startade vid klockan 18.35 och som mest berördes 693 kunder.

Felsökning och omkoppling pågår.

Det är i nuläget oklart vad som orsakat strömavbrottet och när samtliga kunder kan ha strömmen tillbaka.

Delar av området som berörs. Karta: Ellevio

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