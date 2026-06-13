Räddningstjänsten larmad om drivmedelsutsläpp i rondell – ”Kört på en dunk olja”

TjörnTrafik
Räddningstjänsten på plats vid Vallhamnsrondellen på Tjörn. Foto. Martin Pettersson

Räddningstjänsten larmades på lördagseftermiddagen till Vallhamnsrondellen på Tjörn efter uppgifter om ett utsläpp av drivmedel. Omfattningen av oljespillet är omfattande.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 13 juni 2026 15:11 | Uppdaterad: 13 juni 2026 17:48

Larmet kom vid klockan 15.10.

Kört på en dunk olja

Räddningstjänsten är på väg till platsen för att undersöka utsläppet och bedöma behovet av sanering.

Enligt uppgifter till NYHETERsto ska en personbil ha kört på en dunk olja i rondellen. Hur dunken hamnat i rondellen är oklart.

-Föraren kom från Kållekärr. Dunken fastnade under bilen och drogs med genom rondellen.

Det handlar enligt uppgift om 20 liter olja och en sträcka på 300 meter.

Räddningstjänsten kommer lämna över ansvaret till Trafikverket.

Omfattningen av läckaget beskrivs som större. Foto Martin Pettersson
Räddningstjänst på plats och förbereder sanering. Foto Martin Pettersson
Foto Martin Pettersson
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