Räddningstjänsten larmad om drivmedelsutsläpp i rondell – ”Kört på en dunk olja”

Räddningstjänsten på plats vid Vallhamnsrondellen på Tjörn. Foto. Martin Pettersson

Räddningstjänsten larmades på lördagseftermiddagen till Vallhamnsrondellen på Tjörn efter uppgifter om ett utsläpp av drivmedel. Omfattningen av oljespillet är omfattande.

Larmet kom vid klockan 15.10.

Kört på en dunk olja

Räddningstjänsten är på väg till platsen för att undersöka utsläppet och bedöma behovet av sanering.

Enligt uppgifter till NYHETERsto ska en personbil ha kört på en dunk olja i rondellen. Hur dunken hamnat i rondellen är oklart.

-Föraren kom från Kållekärr. Dunken fastnade under bilen och drogs med genom rondellen.

Det handlar enligt uppgift om 20 liter olja och en sträcka på 300 meter.

Räddningstjänsten kommer lämna över ansvaret till Trafikverket.