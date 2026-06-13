Sjöräddningssällskapet Stenungsund firade 20+1 med jubileumsfestligheter

Efter att jubileumsfirandet blåste bort i stormen Amy förra hösten kunde Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Stenungsund på lördagen äntligen välkomna allmänhet och samarbetspartners till sitt 20+1-årsjubileum på Norra hamnplan.

Text: Mikael Berglund Dela

Under några timmar fylldes området av besökare som ville träffa de frivilliga sjöräddarna, titta närmare på räddningsbåtarna och lära sig mer om verksamheten.

På plats fanns även flera av stationens samverkanspartners, bland annat Kustbevakningen, räddningstjänsten, ambulansen och bärgare. Besökarna kunde dessutom ta del av lotterier, musik, hoppborg och försäljning av mat, fika och dryck.

VD höll jubileumstal

Sjöräddningssällskapets vd Lars Samuelsson tal där han berättade om organisationens verksamhet och betydelsen av de frivilliga sjöräddarnas arbete längs Sveriges kust.

Lars Samuelsson, VD Sjöräddningssällskapet Lars Samuelsson, VD Sjöräddningssällskapet tillsammans med Gunnar Arwidson som under många år varit frontfigur för Sjöräddningssällskapet Käringön Lars Samuelsson, VD Sjöräddningssällskapet tillsammans med Fredrik Löf, Regionledare väst Johan Amborg, SSRS Stenungsund tog hand om mikrofonen. ‹ 1 av 4 ›

Även grannstationerna i Skärhamn och Uddevalla deltog i firandet.

Sjöfartsverkets räddningshelikopter SAR gjorde också ett kort besök under dagen. Besöket var kortvarigt då helikoptern fick lämna Stenungsund efter att ha fått ett skarpt larm.

Frivilliga sjöräddare tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg som var på plats. Även ambulansen var på plats en stund och visade sitt fordon och berättarde om sitt arbete. Kustbevakningen samarbetar nära Sjöräddningsällskapet. Räddningstjänsten Storgöteborg visade brandbilen. …och även Bärgnings-Niklas var på plats-. ‹ 1 av 14 ›

Ny flytbrygga till K12

En av de större satsningarna för stationen det senaste året är den nya flytbryggan vid stationen. Projektet har möjliggjorts genom de medel som samlades in under Glädjeresan, där invånare och företag i STO-området bidrog till insamlingen.

Den nya bryggan ska förbättra arbetsmiljön och skapa bättre förutsättningar för sjöräddningsverksamheten när larm kommer in året om.

Förbereder för framtidens räddningsbåt

Satsningen på den nya bryggan är också en viktig del i förberedelserna för framtiden.

Sjöräddningssällskapet Stenungsund får en K12. Båttypen är större, snabbare och mer avancerad än många av dagens räddningsbåtar och ställer samtidigt högre krav på hamn- och brygganläggningar.

Den nya flytbryggan i Stenungsund ska ge stationen bättre möjligheter att möta framtida behov och utvecklingen inom sjöräddningen.

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En viktig del av Bohuskusten

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som utför sjöräddning längs Sveriges kust och i de stora sjöarna. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom donationer, medlemskap och gåvor.

Stationen i Stenungsund har under sina drygt 20 år blivit en viktig del av tryggheten på havet i området. Idag är man omkring 40 frivilliga sjöräddare på stationen och flera har varit med ända sedan starten och följt stationens utveckling genom alla dessa år.

Stationen rycker regelbundet ut på larm i Hakefjorden, Askeröfjorden, Stigfjorden och de omkringliggande farvattnen.

Det märktes också under lördagens jubileum, där många passade på att lära sig mer om arbetet bakom de blå-gula räddningsbåtarna som står redo dygnet runt när larmet går.