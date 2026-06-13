Lugn men blöt skolavslutningskväll

MiniMia och Skolsociala teamet från Tjörn var med under kvällen. Foto: NYHETERsto

Skolavslutningskvällen i Stenungsund blev betydligt lugnare än många befarat. Regnvädret gjorde att flera av de traditionella samlingsplatserna utomhus lockade få besökare och vid midnatt kunde de samverkande aktörerna summera en lugn kväll.

Text: Mikael Berglund Dela

Platser som Getskär, Hawaii och andra populära bad- och mötesplatser hade av naturliga skäl betydligt färre ungdomar samlats än under många tidigare skolavslutningar.

Det ostadiga vädret gjorde att många i stället valde att stanna hemma eller samlas inomhus.

– När vädret är sämre brukar fokus ofta flytta från stränder och badplatser till hemmafester. Det händer att planerade mindre sammankomster växer snabbt när fler och fler ansluter sig under kvällen.

Korv, sveler och gemenskap

I Kyrkans hus i Stora Höga hölls det öppet för ungdomar under kvällen.

I Kyrkans hus i Stora Höga kunde man få skydd från regnet.

Där bjöds det bland annat på korv med bröd och sveler, de norska pannkakor som blivit ett uppskattat inslag vid flera ungdomssamlingar.

Verksamheten gav ungdomar en trygg plats att träffas på under kvällen.

Många trygga vuxna fanns ute

Sedan många år tillbaka samlas flera verksamheter och organisationer i Stenungsund inför skolavslutningen för att finnas tillgängliga om något skulle inträffa.

Under kvällen deltog personal från bland annat Ungdomsverksamheten Stenungsund, Svenska kyrkan, skolpersonal, nattvandrare, polis, socialtjänsten, Sjöräddningssällskapet, FRG (Frivilliga Resursgruppen), Pelikanen, MiniMia samt ungdomsarbetare från Tjörn. För första gången medverkade även polisens volontärer.

Olika traditioner i STO

På Tjörn hölls skolavslutningarna redan under torsdagen, medan Orust fortsatte sin tradition att erbjuda ungdomar en gemensam resa till Liseberg på avslutningskvällen.

När kvällen summerades vid midnatt beskrevs läget som ovanligt lugnt, något som flera bedömer till stor del kan förklaras av det regniga vädret.