På torsdagen inträffade en trafikolycka vid Källön nära Tjörnbron. Tre bilar ska vara inblandade i olyckan.

Det var vid klockan 12:20 som olyckan inträffade. Tre bilar har kolliderat i riktning mot Tjörn och det handlar om påkörning bakifrån.

Inga personskador.

Två av bilarna som var inblandade i olyckan behöver bärgas. Bärgare är på plats, men det råder begränsad framkomlighet i båda riktningar och risk att vägen stängs av under bärgningsarbetet.

Vid klockan 13 var bilar bärgade och trafiken flyter på över broarna.