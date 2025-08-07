På torsdagskvällen inträffade en befarad olycka på spåret mellan Kode och Jörlanda. Räddningstjänst, polis och ambulans larmades ut, men det visade sig att det inte var någon olycka.

Larmet om händelsen kom vid klockan 22:15 och i samband med räddningsinsatsen var det tågstopp på sträckan.

På plats kunde man konstatera att ingen person var påkörd.

Två personer ska däremot ha befunnit sig nära spåret när tåget plötsligt kommer. Båda personerna är säkrade.

Räddningstjänst lämnade platsen strax efter klockan 23 och tågtrafiken kunde åter rulla.