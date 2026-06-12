OJ! Vilken helg

Rörelseglädjens Dag, De vilda blommornas dag och flera sommarutställningar står i fokus när STO-området går in i ännu en innehållsrik helg. Här är ett urval av evenemang i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.

STENUNGSUND

Sjöräddningssällskapet Stenungsund 20+1 år

Norra hamnplan • Lördag 13 juni kl. 11-14

Kom och träffa frivilliga sjöräddare på stationen, titta närmare på båtar och utrustning och ta del av en dag med aktiviteter för hela familjen. På plats finns flera samarbetspartners och utställare. Det blir även grillat, fika, lotterier, lekar och fiskdamm. Man genomför även en uppvisningsövning i hamninloppet utanför stationen.

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Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, där tre serier visas med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.

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Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 28 juni

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas film på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 12 juni

• kl. 18.30 – Disclosure Day (Sv.Txt) (Eng.Tal)

TJÖRN

Historisk guidning

Sundsby säteri • Lördag 13 juni kl. 14.00

Följ med på en historisk vandring och ta del av berättelsen om Margareta Huitfeldt på Sundsby säteri.

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Rörelseglädjens Dag

Tjörnbro Arena, Myggenäs • Söndag 14 juni kl. 11.00–15.00

Tjörnbro Arena bjuder in till en dag fylld av rörelse, aktiviteter och familjeglädje med bland annat trampolinpark, klättring, pumptrack och pool.

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Sommarvernissage – Remeslo

Kuskbostaden, Sundsby säteri • Fram till 14 juni

En somrig mötesplats med ukrainskt hantverk, design, presenter och handgjorda ukrainska sötsaker.

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Öppen ateljé: Göte Nilsson och Ewa Swärd

Fårhuset Sundsby Säteri • Fram till 14 juni

Göte Nilsson och Ewa Swärd visar hantverk i textil, lammskinn och trä. Besökare kan även prova på bland annat täljning och broderi.

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Runes Rhododendronpark 2026

Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Fram till 14 juni

Rhododendronparken på norra Tjörn står i blom och bjuder in till promenader, blomsterprakt, servering och musik i grönskan.

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Utställning: Thomas Nilsson

Konstrummet, biblioteket i Skärhamn • Fram till 14 juni

Thomas Nilsson visar arbeten där hantverksmässiga trycktekniker, platser och minnen möts i bild.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.

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Utställning: Lars Lerin (i Samlingssalen)

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Under sommaren visas verk ur museets samling av Lars Lerin i Samlingssalen.

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Utställning: Ur museets samling

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Under sommaren visas ett urval ur Nordiska Akvarellmuseets egen samling.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.

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ORUST

Kerstin Ljungström på Slussens Pensionat

Slussen • Lördag 13 juni

Kerstin Ljungström gästar Slussens Pensionat för en kväll med musik och scenisk närvaro.

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Barnens dag på Bryggvingen

Lyr • Lördag 13 juni kl. 10.00–14.00

Bryggvingen bjuder in till en familjedag med lek, hoppborgar, ansiktsmålning, tipspromenad och sommarkänsla vid hamnen.

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De Vilda Blommornas Dag på Härmanö

Gullholmen • Söndag 14 juni kl. 10.40–16.00

Följ med på en guidad blomstervandring i Härmanö naturreservat med natur, växter och kustmiljöer i fokus.

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De Vilda Blommornas Dag Vandring

Rossön Naturreservatets parkering • Söndag 14 juni

Naturskyddsföreningen på Orust bjuder in till en cirka tre kilometer lång blomstervandring med kunniga botaniker.

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Vem ställer ut?

Henån • Fram till 8 juli

Stina Wirsén och Anna Hörling ställer ut i Kulturhuset Kajutan med originalkonst, bilderboksillustrationer och skulpturala uttryck.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.