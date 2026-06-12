JUST NU: Gräsbrand vid Hogias parkering

Räddningstjänsten larmades på fredagseftermiddagen till en brand i terräng i området vid Hogias parkering ner mot vattnet.
Larmet kom vid klockan 17.07.
Oklar omfattning. Räddningstjänsten arbetar på platsen
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