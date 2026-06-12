JUST NU: Gräsbrand vid Hogias parkering

Stenungsund
Foto: Arkivbild

Räddningstjänsten larmades på fredagseftermiddagen till en brand i terräng i området vid Hogias parkering ner mot vattnet.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 12 juni 2026 17:08

Larmet kom vid klockan 17.07.

Oklar omfattning. Räddningstjänsten arbetar på platsen

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