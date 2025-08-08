Även om vädret inte har varit det bästa denna veckan så är sommaren och dess evenemang inte över. I helgen är det många musikevenemang i vårt område, NYHETERsto listar här några av dessa.

Fredag

Nostalgifest på Stenungsbaden

Helgen inleds med nostalgifest och konsert med E-Type, Markoolio, Jenny Berggren från Ace of Base och Da Buzz. Dessutom ser DJ Peter Siepen till att hålla tempot uppe med de bästa partyklassikerna!

Förfest på hotellet 15–17, med DJ Niklas Feldt, drinkar. Gäller för alla med konsertbiljett.

Insläpp 17:00. Da Buzz, går på scen ca 18:30, sedan följer Jenny Berggren från Ace of Bace, Markoolio och E-Type. Konserterna är slut ca 23:00, då nattklubben tar över med DJ Peter Siepen.

Mer infor och biljetter >>

Fredag – Jordhammars Herrgård

Kalle Moraeus, Viktoria Tolstoy & PK Bluesinferno

En av Sveriges mest folkkära artister Kalle Moraeus har en gedigen meritlista som kan göras lång, men i grund och botten kommer alltid bluesen ligga honom varmt om hjärtat. Tillsammans med Viktoria Tolstoy och Pk Bluesinferno kommer de till Jordhammars Herrgård och bjuder på egna tolkningar utav några av de största klassikerna genom tiderna och ger en intim, högst personlig konsert med massor av glädje, humor och musikalitet!

Mer info och biljetter >>

Fredag

YOMA solist- och kammarkonsert

YOMA (Young Musicians Academy) bjuder in dig till en härlig sommarkonsert med solister och ensembler. Konserten är del av YOMA Summer Festival med hela sex konserter i Vänersborg, Stenungsund och Helsingborg. Festivalens deltagare är med i YOMA International Summer Academy, en internationell sommarakademi i Vänersborg för 90 framstående unga musiker från 12 europeiska länder.

8 augusti kl 19 i Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Fri entré! Mer information och biljettbokning: yomacenter.se/summer-festival

Fredag – Lördag

Caroline af Ugglas på Slussens Pensionat

Caroline af Ugglas intar Slussenscen med sitt fullständigt underbara sätt, starka uttryck, sina gripande texter och rösten. Både fredag och lördag.

Mer info och biljetter >>

Lördag

Ebbot är tillbaka på Åstol

Ebbot står i en klass för sig och är svår att sätta i ett fack, men det handlar mest om psykedeliskt, jazz­influerad rock och pop­musik som pekar åt alla tänkbara riktningar. Intim konsert med endast 50 platser – På Åstols Rökeri

Mer info och bokning >>

Söndag

Gladys del Pilar + Partypatrullen

Gladys är känd för de flesta med framgångarna med Afro-dite som vann Mello med ”Never Let It Go” 2002. Men hon har många strängar på sin lyra och dyker upp som röst på ett flertal Disney filmer, roller i ett flertal TV och teateruppsättningar, Körslaget, Gospel men framförallt är det hennes energi och riv i rösten som dyker upp i våra huvuden, vet inte vad hon själv tycker om beskrivningen men Sveriges egen Tina Turner tycker vi är passande. På söndag gästar hon Dyröns Värdshus tillsammans med Partypatrullen.

Mer info och bokning >>