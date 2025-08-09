Under natten mot lördag kom larm om ett befarat drunkningstillbud vid Stenungsöbron i Stenungsund. Två personer ska ha hoppat från Stenungsöbron.

Larmet om händelsen kom vid klockan 03:33.

Räddningstjänst, Sjöräddningssällskapet och ambulans larmades initialt till platsen.

-Det ska vara flera personer som ska ha varit i vattnet, men de är uppe på land nu, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Oklart skadeläge.

-Larmet avbröts innan vi har kommit fram. Två personer ska ha hoppat i från Stenungsöbron. Det finns både polis och ordningsvakter i området, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Mycket folk i området

Det är mycket folk i området efter nostalgikonserten på Stenungsbaden tidigare under kvällen.

Att hoppa från Stenungsöbron är inte olagligt – men olämpligt och potentiellt livsfarligt. Trots att det inte är förbjudet, har det skett allvarliga incidenter där personer skadats eller förlorat medvetandet efter att ha hoppat. Räddningstjänst har larmats vid upprepade tillfällen på grund av dessa hopp, vilket orsakat stora räddningspådrag.

Under 2025 pågår dessutom underhållsarbete på Stenungsöbron där man ska sätta upp nya räcken med hoppskydd för att öka säkerheten och förhindra hopp.